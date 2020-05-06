ANTALYA Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 3 yaralıAntalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil marketin önünde yiyecek ve içecek dolaplarının bulunduğu alana daldı.

Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil marketin önünde yiyecek ve içecek dolaplarının bulunduğu alana daldı. Otomobil önce market ortaklarından Muhammet Miraç Özaslan'a ardından da yan taraftaki binanın dış duvarına çarparak durabildi. Kazada Özaslan ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay anı marketin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Side Mahallesi 8211 Sokak'ta meydana geldi. Emre İnci'nin kullandığı 07 LZ 668 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan bir markete doğru yöneldi. Hızla gelen otomobil marketin önündeki yiyecek içeceklerin bulunduğu üzeri kapalı alana daldı. Oturmak için iş yerinden dışarı çıkan marketin ortaklarından Muhammet Miraç Özaslan'a çarpan otomobil, ardından da yan taraftaki binanın duvarını yıkarak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle havalanan Muhammet Miraç Özaslan taklalar atarak yere düştü. Bu sırada markete doğru giren bir kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazada, Muhammet Miraç Özaslan ile otomobil sürücüsü Emre İnci ile araçta yolcu olarak bulunan Emrullah Karadeniz çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Emre İnci sıkıştığı otomobilin içinden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılabildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, otomobilin çok hızlı bir şekilde markete doğru geldiğini, fren yapmadığını ya da dönüş yapmaya çalışmadığını öne sürdü.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı marketin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin hızla markete doğru yöneldiği, ardından önce Muhammet Miraç Özaslan'a ardından da yan binanın duvarına çarptığı yer aldı.

Kaynak: DHA