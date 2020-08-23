ANTALYA Konser, sosyal mesafe ve maskeyi unutturdu
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ANTALYA Konser, sosyal mesafe ve maskeyi unutturdu

Konser, sosyal mesafe ve maskeyi unutturduAntalya'da sahil bandında bulunan bir mekanda düzenlenen konserde, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

23.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:21

Konser, sosyal mesafe ve maskeyi unutturdu

Antalya'da sahil bandında bulunan bir mekanda düzenlenen konserde, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Konsere gelenler ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uymadığı görüntülere yansıdı.

Normalleşme süreciyle birlikte turizm kenti Antalya'da hayat normale dönmeye başladı. Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Lara Sahil bandında bulunan bir işletmede dün gece konser verdi. Taşçı'nın şarkılarını dinlemek için yüzlerce kişi konser alanına geldi. Konser sırasında çekilen görüntüler ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerde, yapılan tüm uyarılara rağmen, konsere gelenlerin ne sosyal mesafe kuralına ne de maske kuralına uymadığı görüldü. Çalan müziğe uyup dans eden kişilerin, birbirleriyle temas edecek yakınlıkta oldukları görüntülere yansıdı.

ANTALYA Konser, sosyal mesafe ve maskeyi unutturdu

Kaynak: DHA

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