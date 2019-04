Antalya Kongre Bürosu'ndan 2020 Planı

Antalya Kongre Bürosu, 8 otel, hava yolu şirketi, hava alanı, fuar ve kongre merkezlerini Antalya çatısı altında topladığı ACE of MICE fuarı hakkında değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, 2020 yılı ve önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek kongre fuarlarına katılımın nasıl olması gerektiği görüşüldü.

Antalya standı aidiyet oluşturdu

Antalya Kongre Bürosu'nun Türkiye'nin ilk ve tek etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of MICE'a Antalya çatısı altında katılımını değerlendirdiği toplantıya, destinasyon altında yer alan tesislerin satış ve pazarlama müdürleri katıldı. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı ve Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, açılış konuşmasında Antalya'nın ilk kez tek bir destinasyon altında tanıtılmasının aidiyet oluşturduğuna dikkat çekti.

Gül Ege, "Antalya Kongre Bürosu, daha önce katılım gösterdiği fuarlarda da Antalya'nın tanıtımını yapıyordu ama Antalya'nın etkinlik, toplantı ve kongre sektöründe tek bir destinasyon altında tanıtılması, görsel olarak aidiyet oluşturması, katılımcıların da anlamlandırması için fiili bir görselinin olması gerekiyordu. Bunu da ilk kez bu yıl başlattık, Antalya Valimiz Münir Karaloğlu'nun öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) destekleri ve katılımcılarımızdan aldığımız stant ücretleriyle fuara katılımı sağladık" diye konuştu.

Başarı ödülü moral verdi

ATAV Başkanı Gül Ege, önümüzdeki yıl gerçekleşecek ACE of M.I.C.E. fuarında Antalya'dan katılacak olan tüm tesisleri Antalya Kongre Bürosu çatısı altında toplamak istediklerini belirtti. Gül Ege, şöyle devam etti: "Bu sene planımızdaki gecikme nedeniyle tüm tesisleri Antalya destinasyonu altında toplayamadık, önümüzdeki sene gerçekleşecek fuarda içinde kongre merkezi yer alan tüm tesisleri Antalya Kongre Bürosu çatısı altında toplayarak daha büyük bir stantla daha geniş katılım sağlayacağız. Fuar sırasında Antalya çatısı altında yer alan katılımcıların yaptığı olumlu görüşmeler ve geçtiğimiz hafta ACE of MICE fuarında yaptığımız başarılı çalışmalar dolayısıyla şahsıma takdim edilen ACE of MICE Awards Başarı Ödülü moral verdi. Antalya geçtiğimiz yıllarda G20 gibi büyük organizasyonlara imza atmış bir kent, önümüzdeki yıllarda benzer büyük organizasyonları kentimize getirmek için yoğun çaba göstereceğiz."

"Antalya destinasyonu altında tanıtıma devam edilmeli"

Antalya Kongre Bürosu Müdürü Sinan İnan ise bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ace of MICE Etkinlik, Toplantı ve Kongre Sektörü Fuarı'nda Antalya Kongre Bürosu standının 300 metrekarelik stantla fuarın en büyük standı olduğunu dile getirdi. İnan, "Antalya çatısı altında ilk defa bir destinasyon pazarlaması yaptık. Yurtdışı fuarlara gidiyoruz, kongre fuarlarında Madrid ve Barcelona ayrı ayrı pazarlanıyor. Herhangi bir olumsuzlukta birbirlerini etkilememek açısından bu pazarlama tekniğine özen gösteriyorlar. Türkiye'nin son dönemde bazı ülkelerle ilişkilerinde sorunları var, bu sorunu aşabilmemiz için Antalya'yı farklı bir destinasyon olarak pazarlamamızın Antalyalı turizmciler açısından oldukça faydalı olacağına inanıyoruz. Antalya destinasyonu altında tanıtıma devam etmemizin hem kentimize hem ülkemize hem büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu birliği devam ettirdiğimiz sürece yöremize artımız daha fazla olacaktır" dedi.

Antalya Kongre Bürosu Müdürü Sinan İnan, 239 önceden alınmış randevu ve fuar sırasında 300 üzerinde yapılan ikili görüşme ile yaklaşık 600 görüşme yapıldığının bilgisini verdi. Toplantıya katılan otel ve fuar merkezi yetkilileri ise fuara Antalya standı altında katılımın kentte kongre turizminin yeniden canlanması için umut verdiğini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA