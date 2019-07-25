ANTALYA KOMŞULARINI BAYILTINCAYA KADAR DÖVDÜLER

ANTALYA'da, bir sitede iki aile arasında havuz başında çıkan kavgada, Hatice D. (40) ve nişanlısı Osman Erdoğan (48), bir grup erkek ve kadın tarafından dövüldü. Osman Erdoğan'ın, aldığı darbeler nedeniyle bayılan nişanlısının üzerine kapanarak korumaya çalıştığı anlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki olay, 14 Temmuz Pazar günü saat 18.30 sıralarında yaşandı. Bir sitede oturan Çiğdem K., çocuklarına tekme attığı iddiasıyla komşusu Hatice D.'yi arayarak havuz başına çağırdı. Havuz başına gelen Hatice D., bir anda kendisini çağıran komşusu ve yanındaki 3 kadının saldırısına uğradı. Durumu gören Osman Erdoğan olaya müdahale edip nişanlısı Hatice D.'yi korumaya çalıştı.

BAYILANA KADAR VURDULAR

Bu sırada havuz kenarında oturan Çiğdem K.'nin yakınlarından Talat K., Osman Erdoğan'a yumruk attı. Kavgaya Çiğdem K.'nın yakınları Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. Şeref K. da karıştı. Hatice D. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Nişanlısının bayıldığını gören Osman Erdoğan, üzerine kapanarak darbelerden korumaya çalıştı. Buna rağmen kalabalık grup, Osman Erdoğan ve nişanlısını yerde dövmeye devam etti.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek Osman Erdoğan ve nişanlısını ailenin elinden kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Osman Erdoğan ve Hatice D., hastaneye götürüldü. Darp raporu alan çift, Çiğdem K., Talat K., Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K.'den şikayetçi oldu.

'EV ARIYORUZ'

Nişanlısının olaydan çok etkilendiğini ve siteye girmek istemediğini belirten Osman Erdoğan, Taşınmak için ev arıyoruz dedi.

Hatice D. ise iddia edildiği gibi Çiğdem K.'nin çocuğuna vurmadığını, ailenin önce nişanlısına saldırdığını sonra da kendisini bayıltıncaya kadar dövdüklerini anlattı. Havuz başındaki kavga anı, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA