ANTALYA KIZ ARKADAŞINI DÖVÜP, AYIRMAK İSTEYEN KOMŞUNUN YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDI
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ANTALYA KIZ ARKADAŞINI DÖVÜP, AYIRMAK İSTEYEN KOMŞUNUN YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı (2)YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDIAntalya'da, kız arkadaşını sokakta dövdüğü gerekçesiyle uyardığı Hakan A.'nın çatalla saldırıp, darbettiği Nazif A., şikayette bulunduğunu söyledi.

Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı (2)

YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDI

Antalya'da, kız arkadaşını sokakta dövdüğü gerekçesiyle uyardığı Hakan A.'nın çatalla saldırıp, darbettiği Nazif A., şikayette bulunduğunu söyledi. Hastanede yüzüne 4 dikiş atılan, vücudunun çeşitli yerlerinde ise çizikler tespit edilen Nazif A., "Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Karakola gidip, şikayetçi oldum. Hala elini, kolunu sallayarak, dışarıda geziyor" dedi.

ANTALYA KIZ ARKADAŞINI DÖVÜP, AYIRMAK İSTEYEN KOMŞUNUN YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDI
ANTALYA KIZ ARKADAŞINI DÖVÜP, AYIRMAK İSTEYEN KOMŞUNUN YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDI
ANTALYA KIZ ARKADAŞINI DÖVÜP, AYIRMAK İSTEYEN KOMŞUNUN YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDI
ANTALYA KIZ ARKADAŞINI DÖVÜP, AYIRMAK İSTEYEN KOMŞUNUN YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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