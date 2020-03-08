ANTALYA Kitap fuarına skeçli davet
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Kepez, Güncel

ANTALYA Kitap fuarına skeçli davet

Kitap fuarına skeçli davetANTALYA Kepez Belediyesi'nin bu yıl 'Su' temasıyla düzenlediği Kepez Kitap Fuarı'na dikkati çekmek için mini skeçler sahnelendi.

08.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:27
ANTALYA Kitap fuarına skeçli davet

Kitap fuarına skeçli davet

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin bu yıl 'Su' temasıyla düzenlediği Kepez Kitap Fuarı'na dikkati çekmek için mini skeçler sahnelendi. Antalya sokaklarında ve tramvayda gerçekleştirilen skeçler sonunda, vatandaşlar kitap fuarına davet edildi.

Kepez Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 13-22 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere aralıyor. Her yıl çevreci, paylaşımcı ve sosyal çalışmalar ile okurları farklı bir fuar anlayışıyla bir araya getiren Kepez Kitap Fuarı'nda, bu yıl ise küresel bir sorun ele alınacak. Hayati öneme sahip olan suyun, küresel ısınma sebebiyle her geçen gün tükenmekte olduğuna dikkat çekebilmek amacıyla bu yılki kitap fuarı, 'Su' teması ile düzenlenecek.

TRAMVAYDA MİZANSEN TARTIŞMA

Bu soruna dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla toplumsal alanlarda mini skeçler sahneleniyor. Tramvayda ve Antalya sokaklarında oynanan mini skeçlere, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Senaryo gereği, tramvaya binen bir çiftin su dolu şişenin çöpe atılması nedeniyle tartışmasına, tramvaydaki diğer kişiler de katılıyor. Tramvaydakiler, çiftten erkek olanını, suyu israf etmemesi için duyarlı olmaya davet ediyor. Kısa süre sonra çift suyun önemine dikkat çekmek için böyle bir mizansen hazırladıklarını açıklayıp, tramvaydakileri kitap fuarına davet ediylor.

ANTALYA Kitap fuarına skeçli davet

Kaynak: DHA

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ANTALYA Kitap fuarına skeçli davet

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