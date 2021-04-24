ANTALYA KISITLAMAYA ALDIRIŞ ETMEYEN GENÇLER EĞLENCE DÜZENLEDİ

Antalya'da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, bir eğlence merkezinde toplanıp, eğlence düzenledi.

Antalya'da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, bir eğlence merkezinde toplanıp, eğlence düzenledi. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan gençlerin eğlence görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 3 günlük kısıtlama uygulandı. Türkiye risk haritasında vaka sayılarındaki artıştan kaynaklı kırmızı renkte bulunan Antalya'da bir grup genç ise tüm tedbirlere rağmen eğlenmeyi tercih etti. Muratpaşa ilçesindeki bir eğlence merkezinde çekildiği değerlendirilen görüntülerde bir grup gencin müzik eşliğinde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendiği görüldü. Gece geç saatlerde bir araya gelen gençler, o anların görüntülerini ise sosyal medya hesaplarında paylaştı. Polis, görüntülerden yola çıkarak eğlenceye katılanları belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı