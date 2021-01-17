Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz
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Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz

17.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:51
Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz

ANTALYA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boş kaldı.

ANTALYA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde turizm kenti Antalya'da sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan turistler sahil bandında yürüyüşe çıkarken, düşen hava sıcaklığı nedeniyle denizde yüzen kimseye rastlanmadı. Polis ekipleri ise kentin önemli noktalarında denetimler yaptı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava sıcaklığı 14, deniz suyu sıcaklığı 19 derece olarak ölçüldü.


Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz
Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz
Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz
Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz
Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz
Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz
Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz
Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz
Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz
Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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