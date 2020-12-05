Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
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Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu

05.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:18

Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Van'da sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu

VAN - İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Van'da sessizlik hakim oldu.

Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde getirilen ve Pazartesi saat 05.00'e kadar 56 saat kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cadde ve sokaklar kısıtlamadan muaf olanlara kaldı

Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar, kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Vatandaşlar dün akşamdan bu yana evlerine kapanırken, kısıtlamanın ilk gününde kentin en işlek meydan ve caddeleri ise sessizliğe büründü. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet ve Maraş caddeleri ile Beşyol Meydanı'nda ise kısıtlamadan muaf tutulan işçiler dışında kimsenin olmadığı gözlendi. Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ilk gününde Van'da sessizlik hakim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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