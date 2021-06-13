ANTALYA KISITLAMADAN MUAF TURİSTLERİN DENİZ KEYFİ
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ANTALYA KISITLAMADAN MUAF TURİSTLERİN DENİZ KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler, güneşli ve sıcak havayı Konyaaltı Sahili'nde denize girerek değerlendirdi.

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler, güneşli ve sıcak havayı Konyaaltı Sahili'nde denize girerek değerlendirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar ile pazar günleri uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turizm kenti Antalya'da sessizlik hakim oldu. Kentin ana arterlerinde ve kavşaklarında görev yapan polis ekipleri, dışarda olanların izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf olan turistler ise güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'nde denizin tadını çıkarttı. Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte sahile gelen bazı turistler kumların üzerinde güneşlenirken, bazıları ise rüzgara aldırış etmeden denize girdi. Nem oranının yüzde 80'e kadar ulaşması nedeniyle kentin siluetini oluşturan falezler, nem bulutu arasında kayboldu.

ANTALYA KISITLAMADAN MUAF TURİSTLERİN DENİZ KEYFİ
ANTALYA KISITLAMADAN MUAF TURİSTLERİN DENİZ KEYFİ
ANTALYA KISITLAMADAN MUAF TURİSTLERİN DENİZ KEYFİ
ANTALYA KISITLAMADAN MUAF TURİSTLERİN DENİZ KEYFİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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