Antalya kısıtlamada sessizliğe büründü
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Antalya kısıtlamada sessizliğe büründü

20.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:59
Antalya kısıtlamada sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Antalya'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Antalya'da sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kentin en işlek caddelerine kontrol noktaları oluştururken, Antalyalıların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Turizm kenti Antalya'da kısıtlamadan önceki zamanlarda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı Caddesi, Mevlana Kavşağı, Meltem, Yüzüncü Yıl gibi cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin işlek noktalarında kontrol noktaları oluşturan, aynı zamanda cadde ve sokaklarda da devriye gezen polis ekibi, dışarıda olan vatandaşlara kısıtlamadan muaf olduklarını gösteren belgelerinin olup olmadığını sordu. Aynı zamanda ekipler, durdurdukları vatandaşların kimliklerini alarak GBT sorgusu da yaptı.

Cuma günü başlayan, pazartesi sabahı saat 05.00'de bitecek olan kısıtlamaya Antalyalıların uyduğu gözlendi. - ANTALYA

Antalya kısıtlamada sessizliğe büründü
Antalya kısıtlamada sessizliğe büründü
Antalya kısıtlamada sessizliğe büründü
Antalya kısıtlamada sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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