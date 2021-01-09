ANTALYA Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' dedi. Drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ANTALYA Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' dedi. Drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

09.01.2021 17:04 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:08
ANTALYA Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' dedi. Drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştıANTALYA'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, otomobiliyle drift yaparken yakalanan F.Y., "Ben drift yapmadım. İspatlayın, bana video gösterin" diye polisle tartıştı.

Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, otomobiliyle drift yaparken yakalanan F.Y., "Ben drift yapmadım. İspatlayın, bana video gösterin" diye polisle tartıştı. 17 bin 650 lira ceza kesilen F.Y., devlete hakaret edip, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Samet Aybaba Mustafa Yumlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Erkek Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANTALYA Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' dedi. Drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 17:08:33. #1.15#
title