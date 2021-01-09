ANTALYA Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' dedi. Drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştıANTALYA'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, otomobiliyle drift yaparken yakalanan F.Y., "Ben drift yapmadım. İspatlayın, bana video gösterin" diye polisle tartıştı.

Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, otomobiliyle drift yaparken yakalanan F.Y., "Ben drift yapmadım. İspatlayın, bana video gösterin" diye polisle tartıştı. 17 bin 650 lira ceza kesilen F.Y., devlete hakaret edip, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı