ANTALYA KISITLAMA ÖNCESİ PAZARLARDA YOĞUNLUK

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 17 günlük tam kapanma öncesinde semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 17 günlük tam kapanma öncesinde semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasına saatler kala Serik ilçesi merkez cuma pazarı ve Belek pazarına alışveriş için gelenler yoğunluk oluşturdu. Pazarda maske kuralına uyulduğu gözlenirken, sosyal mesafe ise sıklıkla ihlal edildi.

Vatandaşlar kısıtlamayı olumlu bulurken, bir an önce salgından kurtulup normale dönülmesini beklediklerini dile getirdi. Pazar esnafı da satışlardan memnun olduklarını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı