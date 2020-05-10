ANTALYA Kısıtlama kalkınca şehit evlatlarının kabrini ziyaret ettiler
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ANTALYA Kısıtlama kalkınca şehit evlatlarının kabrini ziyaret ettiler

ANTALYA Kısıtlama kalkınca şehit evlatlarının kabrini ziyaret ettiler
10.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:56

Kısıtlama kalkınca şehit evlatlarının kabrini ziyaret ettilerANTALYA'da 65 yaşından büyük şehit anne ve babaları, sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla Anneler Günü'nde şehitliğe gitti.

Kısıtlama kalkınca şehit evlatlarının kabrini ziyaret ettiler

ANTALYA'da 65 yaşından büyük şehit anne ve babaları, sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla Anneler Günü'nde şehitliğe gitti.

Şehit anne ve babaları, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstüne konulan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasının ardından Anneler Günü'nü şehitlikte geçirdi. Antalya'da Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen anneler, evlatlarının mezarını ziyaret etti, karanfil bıraktı.

20 yıl önce evladını Hakkari'de şehit verdiğini söyleyen Müvecer Aksoy (67), sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 aydır evladının yanına gelemediğini belirterek, O ruhen bizim yanımızda, ancak bedeni bize gelemiyor. Bugün de biz ona geldik. Onun yokluğuna dayanamıyorum dedi. Eşi Habib Aksoy (70) ise sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasını fırsat bilerek şehitliğe geldiklerini söyledi. Aksoy, Oğlumuzu görmeye geldik. Şehidimizi gördük. Ona dua edeceğiz. 4 saat sonra evimize tekrar döneceğiz. Yapacak bir şey yok dedi. Şehidin ağabeyi Hasan Aksoy da kardeşinin mezarı başında gözyaşı döktü.

Uncalı Şehir Mezarlığı'na gelenler, Anneler Günü dolayısıyla sevdiklerinin mezarına çiçek bırakıp, dua okudu.

ANTALYA Kısıtlama kalkınca şehit evlatlarının kabrini ziyaret ettiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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