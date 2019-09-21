Antalya kışın vazgeçilmez tatlısı çam kozalağı reçeli

21.09.2019 11:38

Kışın vazgeçilmez tatlısı Çam kozalağı reçeli

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hasadı yapılan sebze meyveler, kışın tüketilebilmesi için hazırlanıyor. Reçel, turşu ya da salamura yapılan ürünlerden en ilgi çekeni ise çam kozalağı reçeli oldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaz aylarında yetiştirilen sebze ve meyveler kışın tüketilebilmesi için turşu, salamura ve reçel haline getiriliyor. Patlıcan, karpuz, frenk yemişi, incir, elma ve turunç kazanlarda kaynatılarak reçel yapılırken yöreye özgü yarım yağlı zeytinler ise bidonlara kurularak salamura yapılıyor. Domates, biber gibi sebzeler de ipe asılarak ya da tarhana içerisine karıştırılarak kışa saklanıyor. İmece usulü yapılan kış hazırlığında iş bölümünün büyük kısmını ise kadınlar üstleniyor.

HAZIR GIDALARA SAVAŞ AÇILDI

Kumluca Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Nurcihan Uğurel, yöresel ürünlerin satışı ve ilçe halkının ekonomisine katkı için geçen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek hem yöresel ürünleri tanıttı, hem de tanıtım ve yeni pazarlar için ilgili bakanlıklarla görüştü. Tanıtıma ve ilçe halkının ekonomisine katkı sağlanması konusunda söz aldıklarını belirten Uğurel, Çok geç kalmışız. Her yörenin tanınmış ürünü var. Biz de bunun için gittik ve çok olumlu geçti görüşmemiz. Sözü aldık. İlçemiz için daha güzel şeyler olacak. Hazır gıdalara savaş açtık diye konuştu.

ÇAM KOZALAĞI REÇELİ

İlçede en çok tüketilen reçellerin başında gelen karpuz ve çam kozalağı reçellerini de ilçeye özgü andız çamından toplanan kozalak ve yetiştirdikleri karpuzları kazanlarda kaynatarak kavanozlara dolduran ilçe halkı, kozalak reçelinin kışın hastalıklara şifa olduğuna inanıyor. Nurcihan Uğurel, kozalak reçelinin tatlıdan ziyade ilçede ilaç niyetine tüketildiğini ifade ederek, Kışın bizim antibiyotiğimiz ilacımız bu reçeldir. Karaciğer yaralarına ve kansere iyi geldiğine inanılıyor. Gribe karşı bir koruyucu etki veriyor dedi.

Kaynak: DHA