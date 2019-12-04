: Antalya kış güneşinde deniz keyfi

04.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:46

Kış güneşinde deniz keyfi

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava kendini hissettirirken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girmeyi tercih etti.

Türkiye'de soğuk havanın etkisi birçok ilde hissedilmeye başladı. Marmara ve İç Anadolu'da birçok kente bugün yılın ilk karı yağdı. Antalya'da ise güneşli günler yaşanmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar sıcaklığı 21 derece ölçülen denize girmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu