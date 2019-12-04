Antalya kış güneşinde deniz keyfi
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Antalya kış güneşinde deniz keyfi

Kış güneşinde deniz keyfiTürkiye'nin birçok ilinde soğuk hava kendini hissettirirken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girmeyi tercih etti.

04.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:46
Antalya kış güneşinde deniz keyfi

Kış güneşinde deniz keyfi

'nin birçok ilinde soğuk hava kendini hissettirirken, 'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girmeyi tercih etti.

Türkiye'de soğuk havanın etkisi birçok ilde hissedilmeye başladı. Marmara ve İç Anadolu'da birçok kente bugün yılın ilk karı yağdı. Antalya'da ise güneşli günler yaşanmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar sıcaklığı 21 derece ölçülen denize girmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Kaynak: DHA

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: Antalya kış güneşinde deniz keyfi
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