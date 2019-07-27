ANTALYA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polis kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın yaptı. Kurpiyerlik yapan yabancı uyruklu 2 kadın ile kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalanırken, kumar oynattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen kıraathaneye saat 01.00 sıralarında baskın düzenledi. Çevre geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yapılan operasyonda kumar oynadığı belirlenen 16 kişi suçüstü yakalandı. Para karşılığı poker oynattığı öne sürülen Y.B., T.K., Y.Ö., M.Ç., O.O., S.V. ile Ukraynalı N.S. ve N.O. adlı kadın kurpiyerler gözaltına alındı. 2 poker masası, 1814 pul ve 14 deste açılmamış poker kağıdı da ele geçirildi.

Kumar oynadığı belirlenen 16 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 5 bin 120 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan Y.B., T.K., Y.Ö., M.Ç., O.O. ve S.V.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, Kıbrıs'tan geldiği tespit edilen 2 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA