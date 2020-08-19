ANTALYA Kick boksta abla- kardeş başarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Kick boksta abla- kardeş başarısı

kardeş başarısıANTALYA'da 3 muaythai, 6 kick boks Türkiye şampiyonluğu kazanan ve Dünya Muaythai Konseyi Kıtalararası Profesyonel Kemer Turnuvası'nda ikincilik elde eden milli sporcu Kübra Karabağ'ın (26) sakatlık nedeniyle ringlerden uzak kaldığı dönemde, başarı bayrağını dünya şampiyonu...

19.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:28

kardeş başarısı

ANTALYA'da 3 muaythai, 6 kick boks Türkiye şampiyonluğu kazanan ve Dünya Muaythai Konseyi Kıtalararası Profesyonel Kemer Turnuvası'nda ikincilik elde eden milli sporcu Kübra Karabağ'ın (26) sakatlık nedeniyle ringlerden uzak kaldığı dönemde, başarı bayrağını dünya şampiyonu kardeşi Dilara (18) devraldı.

Antalya'da oturan Kübra Karabağ, 9 yıl önce kendini savunma amacıyla ilgi duyduğu kick boks ve muaythai sporuna başladı. Başarılarıyla kısa sürede milli takıma seçilen Kübra Karabağ, kick boks ve muaythai sporunda Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, uluslararası müsabakalarda altın madalyanın sahibi oldu. 3 muaythai, 6 kick boks Türkiye şampiyonluğu, Dünya Muaythai Konseyi Kıtalararası Profesyonel Kemer Turnuvası'nda ikinciliği, Avrupa Muaythai Federasyon Kupası ikinciliği, kick boks Avrupa şampiyonluğu kazanan Kübra Karabağ, 9 yıllık spor hayatında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti.

SAKATLANINCA BAYRAĞI KARDEŞİ DEVRALDI

Geçen yıl katıldığı Avrupa şampiyonasında dizinden ve omzundan sakatlanarak, ringlere ara veren Kübra Karabağ, milli takım sporcusu ve yardımcı antrenör olarak hem takım arkadaşlarına hem de genç sporculara tecrübeleriyle örnek oluyor. Kübra Karabağ, sakatlanmasının ardından ringlerdeki başarı bayrağını, kardeşi Dilara Karabağ'a devretti. Şampiyonalarda başarı kazanan ablasına özenerek muaythai sporuna başlayan Dilara Karabağ, son iki yılda üst üste Türkiye şampiyonluğu elde etti. Ablası gibi uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Dilara, geçen yıl 75 kilo üst genç kategorisinde dünya şampiyonluğunu kazandı.

Koronavirüs nedeniyle müsabakaları ertelenen abla- kardeş, ilerleyen dönemde yapılacak şampiyonaların hazırlıklarını sürdürüyor. Pandemi sürecinde evlerinin çatısında çalışan Kübra ile Dilara Karabağ, antrenmanlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor. Antrenör Yasin Urlu yönetiminde şampiyonalara hazırlanan abla- kardeş, pandemi sonrasında katılacakları şampiyonalarda altın madalya hedefliyor.

'KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Sakatlığı nedeniyle ringe ara vermek zorunda kaldığını aktaran Kübra Karabağ, "9 yıllık spor hayatımda önemli başarılar elde ettim. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştım. Sakatlığım geçmeye başladı. Antrenmanlara devam ediyorum. Milli takımdaki genç arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Yardımcı antrenörlük yaparak hem kendi gelişimim hem de genç sporcuların başarısı için çaba gösteriyorum. Kardeşimin başarılarıyla gurur duyuyorum. Antrenörümüz Yasin Urlu'nun yönlendirmesiyle antrenman yapıyoruz. İlerleyen yıllarda kardeşimin katılacağı şampiyonalarda başarısını sürdüreceğine inanıyorum" diye konuştu.

'AVRUPA KUPASINDA DA BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUM'

Ablasına özenerek başladığı şampiyonalarda uzun yıllar başarılı olmak istediğini anlatan Dilara Karabağ ise "Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. Şampiyonalarda en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Avrupa kupasında da birinci olmak istiyorum. Sonrasında ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyorum" dedi.

ANTALYA Kick boksta abla- kardeş başarısı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı Ekonomi
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri...
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Magazin
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada 3. Sayfa
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor Ekonomi
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Politika
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi 'derin endişe ve üzüntüyle' karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi "derin endişe ve üzüntüyle" karşılıyoruz
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hacı Bektaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ozan Güven Nihat Doğan Yeşim Salkım Burak Özçivit
Spor Metin Oktay Süleyman Seba Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Bursa Çocuk Karar
Şu an buradasınız: ANTALYA Kick boksta abla- kardeş başarısı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 10:51:10. #1.15#
title