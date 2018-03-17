Antalya Kıbrıs Gazilerinden Gül'e Ziyaret-Hd

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyelerini ağırladı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi'nin konuğu olarak Antalya'ya geldi. Pazar günü Uncalı Şehitliği ve ardından Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programlara katılacak heyet, akşam yemeğinde Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'le bir araya geldi.

Ziyarete Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Ali Kuş, Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yemekte ise ziyaretçileri Başkan Gül'ün misafiri ünlü türkücü Mahmut Tuncer yalnız bırakmadı.

Akşam yemeğinin ardından konuşan Başkan Gül, 1974 yılında Türk ordumuz, Türk devletimiz orada büyük bir başarı elde etmiştir. Oradaki vatandaşlarımız zulüm altında dururken, buradan önemli ve hızlı bir şekilde çıkış yapılmış ve Kıbrıs'ta halkımızın barınacağı yaşayacağı adanın büyük bir bölümü alınmıştır. Belki o gün dış güçlerin baskısı olmasaydı bugün adanın hepsi bizim bile olabilirdi. Biz onların kahramanlıklarını her zaman yüreklerimizde taşıdık. Kanlarıyla ördükleri o Kıbrıs her zaman bizim gururumuz oldu. Bizim yavru vatanımız olarak biz onlarla onur duyuyoruz dedi.

Kemer Belediyesi'nin bu konulara ne kadar hassas olduğunun tüm Türkiye tarafından bilindiğini vurgulayan Başkan Gül, Kemer halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim için büyük bir gururdur. İnşallah ileriki zamanlarda onları yine burada görmek isteriz. Biz de fırsat bulduğumuz zaman Kıbrıs'a gidince kendilerini ziyaret edeceğiz diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ali Kuş da Başkan Mustafa Gül'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, Başkan Gül'e teşekkür plaketi verirken, Başkan Gül de tüm ziyaretçilere üzerinde Kemer'in fotoğrafının olduğu plaketler verdi.