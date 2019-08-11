ANTALYA KESİME GÖTÜRÜLEN KURBANLIK SAHİLE KAÇTI

11.08.2019 16:37

Antalya'da kesim yerine götürülürken kaçan kurbanlık dana, sahilde restoran ve kafelerin önünden geçerek gözden kayboldu.

Konyaaltı ilçesinde kesim yerine götürülen dana, sahibinden kaçarak Sahil Antalya Yaşam Parkı'na geldi. Denize yüzmek için gelen yerli ve yabancı tatilcilerde şaşkınlık yaratan dana, sahil kenarındaki yürüyüş yolunda kilometrelerce ilerledi. Restoran ve kafe çalışanlarının yakalamaya çalıştığı dana, kaçarak sahilden uzaklaştı. Liman Mahallesi'ne kadar kendisini yakalamak isteyenlerden kaçan dana, daha sonra gözden kayboldu.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kurbanlığın kesimden kaçarak sahilde ilerleyişini tatilciler cep telefonuyla görüntüledi. Bazı kişilerin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü. Boynundaki iple deniz kenarındaki yürüyüş yolunda koşan dana, yaklaşık 5 kilometre sahil bandında başı boş dolaştı. Bir restoran çalışanı Sefa Toros, temizlik yaparken bir anda üzerine gelen danayı görünce masaların arkasına girerek korunmaya çalıştığını söyledi. Kurbanlık üzerine gelince korktuğunu belirten Toros, İlk defa sahilde kaçan dana gördüm. Kaçarak sahil boyunca gitti. Yakalamaya çalışan iki kişi vardı. Sanırım biri sahibi, ancak kimse yakalayamadı. Dana bir kişiye tekme atarak kaçmaya devam etti diye konuştu.

Kaynak: DHA