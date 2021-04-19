ANTALYA KENDİSİNİ JANDARMA OLARAK TANITAN DOLANDIRICI JANDARMADAN KAÇAMADI
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ANTALYA KENDİSİNİ JANDARMA OLARAK TANITAN DOLANDIRICI JANDARMADAN KAÇAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki, Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde kendisini jandarma olarak tanıttığı yaşlıları yaklaşık 150 bin TL dolandırdığı belirlenen A.İ., Akseki Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Antalya'nın Akseki, Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde kendisini jandarma olarak tanıttığı yaşlıları yaklaşık 150 bin TL dolandırdığı belirlenen A.İ., Akseki Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşahap Mahallesi'nde kendisini jandarma olarak tanıtarak görüştüğü yaşlıların evdeki ziynet eşyalarını dolandırdığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Yürütülen çalışma kapsamında A.İ. olduğu belirlenen dolandırıcılık şüphelisi, jandarma ekiplerinin yoğun takibi sonucu Antalya merkez Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Daha önce Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde de aynı yöntemi kullanarak insanları yaklaşık 150 bin TL dolandırdığı belirlenen A.İ. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne konuldu.

ANTALYA KENDİSİNİ JANDARMA OLARAK TANITAN DOLANDIRICI JANDARMADAN KAÇAMADI
ANTALYA KENDİSİNİ JANDARMA OLARAK TANITAN DOLANDIRICI JANDARMADAN KAÇAMADI
ANTALYA KENDİSİNİ JANDARMA OLARAK TANITAN DOLANDIRICI JANDARMADAN KAÇAMADI
ANTALYA KENDİSİNİ JANDARMA OLARAK TANITAN DOLANDIRICI JANDARMADAN KAÇAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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