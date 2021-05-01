Antalya Kemerspor: 3-0

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Adem Cinek (xx). Yakup Bulut (xx), Mehmet Şenkaya (xx)BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx)- Saruhan (xxx) (Dk. 78 Görkem x), Ahmet (xx) (Dk. 58 Hasan x), Alper (xx), Burak (xxx), Ufuk (xx), Oğuz (xxx) (Dk. 72 Ege x), Yusuf (x) (Dk. 46 Enes x), Berke (xxx) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Adem Cinek (xx). Yakup Bulut (xx), Mehmet Şenkaya (xx)

BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx)- Saruhan (xxx) (Dk. 78 Görkem x), Ahmet (xx) (Dk. 58 Hasan x), Alper (xx), Burak (xxx), Ufuk (xx), Oğuz (xxx) (Dk. 72 Ege x), Yusuf (x) (Dk. 46 Enes x), Berke (xxx) (Dk. 72 Turan x), Tunç (xxx), Emre (xx)ANTALYA KEMERSPOR: Muhammed (x) - Berkay (xx), Akın (x) (Dk. 78 İsmail Efe x), Emre (x) (Dk. 63 İsmet x), Osman (xx), Mert (x), Uğur (x) (Dk. 63 Halil x), İbrahim Kıraç (x), Cem (xx), İbrahim Aksu (x) (Dk. 55 Furkan x), Sefa (x) (Dk. 46 Kutsal x)GOLLER: Dk. 50 Tunç, Dk. 52 Saruhan, Dk. 90 Ege (Bucaspor 1928)SARI KARTLAR: İbrahim Aksu (Antalya Kemerspor), Tunç (Bucaspor 1928)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftaya şampiyonluk umuduyla giren Bucaspor 1928 mutlu sona ulaşamadı. Küme düşmesi kesinleşen Antalya Kemerspor'u konuk eden sarı-lacivertliler maçı 3-0 kazansa da lider Diyarbekirspor'un Arnavutköy Belediyespor deplasmanından berabere dönmesiyle Play-Off'a kaldı. İzmir ekibi Play-Off'ta Arnavutköy Belediyespor ile eşleşti.

11'inci dakikada hızlı gelişen Bucaspor 1928 atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berke'nin şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.29'uncu dakikada soldan ceza alanına giren Oğuz'un şutunu kaleci son anda çıkardı.40'ıncı dakikada Oğuz'un ara pasında Berke kaleci ile karşı karşıya kaldı. Berke'nin plase vuruşunda Muhammed golü önledi.50'inci dakikada Bucaspor öne geçti. Berke'nin pasında sağ çaprazda tola buluşan Tunç düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.52'inci dakikada fark ikiye çıktı. Ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Saruhan uzak köşeye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-0.77'inci dakikada Turan'ın pasında Alper gelişine sert vurdu, top üstten oyun alanını terk etti.

90'ıncı dakikada Bucaspor 1928 golleri üçledi. Hasan'ın pasında topa dokunan Ege skoru belirledi: 3-0.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ