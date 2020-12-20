Antalya Kemerspor: 1-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya Kemerspor: 1-1

20.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:19
Antalya Kemerspor: 1-1

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Okan Akbal (xx), Ali Gün (xx)MANİSASPOR: Abdülkadir (x) - Yusuf Tekin (xx) (Dk. 90 Berkay), Kaan (x) (Dk. 68 Muhammed Furkan xx), Çağrı (xxx) (Dk. 90 Yusuf Efe), Burak (x), Gökhan (xx), Atakan (xx) (Dk.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Okan Akbal (xx), Ali Gün (xx)

MANİSASPOR: Abdülkadir (x) - Yusuf Tekin (xx) (Dk. 90 Berkay), Kaan (x) (Dk. 68 Muhammed Furkan xx), Çağrı (xxx) (Dk. 90 Yusuf Efe), Burak (x), Gökhan (xx), Atakan (xx) (Dk. 81 Berk x), Mehmet İncebacak (xxx), Serhat (xx), Murat (x) (Dk. 67 Vahap xx), Lider (xx)ANTALYA KEMERSPOR: Osman (xx) - Erdin (xxx) (Dk. 90 Umut Çelik), Tolgahan (xxx), Hasan (xx), Yasin (x) (Dk. 66 İbrahim xxx), Gökhan (xx), Umut Dilek (xxx), Berkay (xx), Mehmet Kılıç (x), Mehmet Bayram (xx), Talha (x)GOLLER: Dk. 76 Çağrı (Manisaspor), Dk. 79 Umut Dilek (Antalya Kemerspor) SARI KARTLAR: Burak, Serhat, Gökhan, Atakan, Mehmet İncebacak (Manisaspor), Mehmet Kılıç (Antalya Kemerspor)KIRMIZI KART: Dk. 62 Burak (Manisaspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Manisaspor, üst üste üçüncü beraberliğini evinde 10 kişi tamamladığı maçta direkt rakiplerinden Antalya Kemerspor'dan aldı: 1-1. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada Burak'ın 62'nci dakikada kırmızı kart görmesiyle eksilen siyah-beyazlı ekip, 76'ncı dakikada Çağrı'nın golüyle öne geçti. Antalya Kemerspor bu gole 79'uncu dakikada Umut Dilek'le karşılık verdi. Manisaspor bu sonuçla 9 puanla son sırada kalırken, şine düşme hattındaki Kemerspor da 11 puana ulaştı. 12'nci dakikada Manisaspor'da Çağrı'nın uzaktan kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.34'üncü dakikada konuk takımda Talha'nın kullandığı serbest vuruşa yükselen Hasan'ın kafa şutu kalecide kaldı.39'uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Murat'ın içeriye bıraktığı topu defans kornere çeldi. Manisaspor mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.62'nci dakikada ev sahibinden Burak, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.76'ncı dakikada Mehmet İncebacak'ın sağdan ceza sahasına ortasında uzanarak kafa vuran Çağrı topu ağlara gönderip takımını öne geçirdi: 1-0. 79'uncu dakikada Manisaspor kalesinde oluşan karambolde Umut Dilek takımının beraberlik golünü attı: 1-1.

Maç bu skorla sonuçlandı.


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere İrem Derici Nilgün Belgün Defne Samyeli
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mauricio Lemos Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya Kemerspor: 1-1 | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:31:28. #1.15#
title