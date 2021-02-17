Antalya Kemerspor: 0-1

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Recep Gündüz (xx), Abdulkadir Yılmazoğlu (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan (x) (Dk. 58 İlyas x) - Kadir (xx), Hayrettin (x), Hamit (xx), Erdem (x), Mustafa (x) (Dk. 56 Can x), Ömürcan (x) (Dk. 56 Semih x), Atalay (xx) (Dk. 56 Alpay x), Abdullah (x) (Dk. 83 Şefik), Ozan (xx), Oğuzhan (x)ANTALYA KEMERSPOR: Nihat (xxx) - Caner (x) (Dk. 9 Mustafa xx), Evren (xxx), Berkay (xxx), Mert (xx) (Dk. 86 Rıdvan), Mesut (xxx) (Dk. 87 Okan), Ramazan (xxx), Sevcan (xx) (Dk. 68 Cem x), Umut (xx), Seyit (xxx), Talha (xx) (Dk. 67 Yusuf x)GOL: Dk. 78 Mesut (Antalya Kemerspor)SARI KARTLAR: Abdullah, Semih, Alpay (Kızılcabölükspor) - Evren, Talha, Mert (Antalya Kemerspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çıkışa geçen Kızılcabölükspor, iç sahada Antalya Kemerspor'a tek golle mağlup oldu. Denizli Atatürk Stadı'nda ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 78'inci dakikasında sahne alan Mesut, attığı golle konuk Antalya Kemerspor'a galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 21 puanda kaldı, Akdeniz ekibi ise 20 puana yükselip ateş hattından çıktı.

- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT