ANTALYA KEMER Plajdaki depo yandı Plajdaki depo yandıAntalya'nın Kemer ilçesinde plajda bulunan işletmenin deposu ve içindeki malzemeler çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Plajdaki depo yandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde plajda bulunan işletmenin deposu ve içindeki malzemeler çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kemer Kındılçeşme mevkisinde bulunan plaj işletmesinin deposunda saat 11.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında plaja ait şezlong ve şemsiye gibi malzemeler yanarak kullanılamaz hale gelirken, depoda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sahildeki turistler de müdahale anını ve yangını izledi.

Kaynak: DHA