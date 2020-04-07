ANTALYA 'Kemer kendi maskesini üretiyor'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA 'Kemer kendi maskesini üretiyor' - Haberler
Kemer Belediyesi, Koronavirüs, Antalya, Kemer, Güncel

ANTALYA 'Kemer kendi maskesini üretiyor'

'Kemer kendi maskesini üretiyor'KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında maskesiz kimse kalmaması için ilk günden itibaren 30 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıtan Kemer Belediyesi, kendi maske üretimini yapmaya başladı.

07.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:50
ANTALYA 'Kemer kendi maskesini üretiyor'

'Kemer kendi maskesini üretiyor'

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında maskesiz kimse kalmaması için ilk günden itibaren 30 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıtan Kemer Belediyesi, kendi maske üretimini yapmaya başladı.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ilk günden itibaren etkin olarak çalışmalar yapan Kemer Belediyesi, vatandaşların kullanımında olan devlet daireleri, belediye, otobüsler ve otobüs durakları, caddeler, otogar, PTT gibi birçok noktada dezenfekte çalışmaları yaptı. Belediye, bir yandan da gıda yardımı ve maske dağıtımına devam etti.

Bugüne kadar 30 adet maske dağıtımı yapan Kemer Belediyesi son olarak Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile yapılan görüşmeleri neticesinde Kemer merkezinde bulunan Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) bulunan dikiş nakış kursuna ait makinelerde maske yapımına başladı. Gönüllülerin ve belediye çalışanlarının yaptıkları çalışmalarla günlük 1-2 bin arasında maske üretimi yapılacak. ATASEM'de 18 kişi Kemer'in maske ihtiyacını karşılayacak.

BAŞKAN TOPALOĞLU: ATASEM'DE SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ

Bugün ATASEM'de çalışma yapan gönüllü vatandaşları ve belediye çalışanlarını ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül özellikle çalışmaların sosyal mesafe korunarak yapıldığına dikkati çekti. Başkan Topaloğlu, "Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dikiş nakış atölyesindeyiz. Tabii bu atölye Kemer'de. Bu salgından dolayı, Büyükşehir Belediyesi ATASEM'leri kapattı. Biz bugüne kadar halkımıza maske dağıtıyoruz ama hep dışarıdan alıyorduk. Ama sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ile görüştük atölyemizi bize açtı. Şu anda bizim kendi personellerimiz var, dışarıdan bize destek için gelen bayanlarımız var ve bugün dikmeye başladılar. Bundan sonra da seri üretime devam edecekler. Biz de Kemer halkını ne gıda yardımsız, ne de maskesiz bırakmayacağız. Yani herkes rahat olsun bize türlü ihtiyaçlarında 7/24 ulaşabilirler. Biz de elimizden geldiği kadarıyla Kemer Belediyesi personeli, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da bu işin sonuna kadar arkasındayız. Vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız zaten seri üretime başladı. Bundan sonra da devamlı olarak üreteceğiz. Hatta ileride bu salgın geçtikten sonra bile kendi maskelerimizi kendimiz üretmeye devam edeceğiz. Birlik beraberlik olduğu sürece bu işin altından milletçe kalkarız" dedi.

ANTALYA 'Kemer kendi maskesini üretiyor'

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANTALYA 'Kemer kendi maskesini üretiyor'
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi Haberler
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi
DSÖ'den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz Haberler
DSÖ'den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haberler
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Balamir Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ateş Polis Bursa Açıklama
Şu an buradasınız: ANTALYA 'Kemer kendi maskesini üretiyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 17:02:44. #1.14#
title