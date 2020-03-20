ANTALYA Kemer'deki eczanelerde koronavirüs önlemleri
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ANTALYA Kemer'deki eczanelerde koronavirüs önlemleri

Kemer'deki eczanelerde koronavirüs önlemleriANTALYA'nın Kemer ilçesindeki eczaneler, koronavirüse karşı bir dizi önlem aldı.

20.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:37
ANTALYA Kemer'deki eczanelerde koronavirüs önlemleri

Kemer'deki eczanelerde koronavirüs önlemleri

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki eczaneler, koronavirüse karşı bir dizi önlem aldı. Eczacıların bazıları desklerini camla kapatırken bazıları ise kapı girişlerine masa koyarak hastaların ihtiyaçlarını buradan giderdi.

Kemer ilçesinde eczaneler, koronavirüse karşı bir dizi önlem aldı. Türk Eczacılar Birliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 metre kuralına uyulurken, günde üç ya da dört kez dezenfektanla temizlik yapılıyor. Arslanbucak Mahallesi'nde bulunan bir eczanede çalışanların bulunduğu desk üzerine cam koruma alanı yapılırken, ilçe merkezindeki bir başka eczanede ise kapı girişine masa konularak hastalar ile tüm diyalog buradan gerçekleştiriliyor.

'ECZANELERDE İKİ YA DA ÜÇ KİŞİ VARSA DIŞARIDA BEKLEYİN'

Cam koruma yapılan eczanenin sahibi eczacı Özge Turan Koyuncu, 'Malum zor bir süreçten geçiyoruz. Çok hızlı yayılabilen bir virüsle uğraşıyoruz. Hastanelerden sonra en çok hastanın bulunduğu mekanlar eczaneler. Hem kendimizi hem hastalarımızı korumak amaçlı çeşitli önlemler alıyoruz. Hastalardan da istediğimiz bazı şeyler var. Mesela iki ya da üç kişi varsa lütfen dışarıda beklesinler. İçeride kalabalık yapmayalım. İkincisi mutlaka hastalarla çalışanlar arasına en az 1 metre koyalım" diye konuştu.

Bu süreçte eczanelerde en çok ağrı kesici satıldığını aktaran Koyuncu, "Grip ilaçları satılıyor. Onun dışında dezenfektanlar, maskeler tabi bulabilirseniz. Dezenfektanların ve maskelerin uygun fiyatlara ve belirli oranlarda piyasaya sürülmesini bekliyoruz" dedi.

Kapı girişine masa koyarak hastaları burada karşılayan eczacı Burak Alp Taş ise 'Öncelikle halkımız hala bu koronavirüs hastalığının gerçekten farkında değil. Kişisel, sosyal mesafeyi koruyamıyorlar, el hijyenine dikkat etmiyorlar. İnsanlar arasındaki mesafenin 1 metreden az olmaması lazım. Biz eczanemizde böyle bir önlem aldık. İçeriye hasta almıyoruz artık ve 1 metreden fazla hastaya yaklaşmıyoruz. Hastanın temas ettiği yerleri dezenfektanla siliyoruz. Kendimiz eldiven kullanıyoruz ve ellerimizi devamlı sabunlu suyla yıkıyoruz" diye konuştu.

'EVLERDEN ÇIKMAYIN'

İnsanların kesinlikle evde kalması gerektiğini kaydeden Taş, "Mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalı. Hastaneleri meşgul etmemeleri, doktorları ve eczacıları, sağlık görevlilerini meşgul etmemeleri çok önemli. En çok maske, eldiven ve dezenfektan tarzı temizlik ürünleri satıldı. Tabii maske çok korumuyor. Maskeleri hastalığa sahip bireylerin takması lazım. Bizlerin kendimizi korumak amacıyla öncelikle el temizliğine ve vücut hijyenine dikkat etmemiz lazım" dedi.

'GÜNDE 3-4 DEFA ECZANEMİZİ DEZENFEKTE EDİYORUZ'

Eczacı Ece Bandırma ise öncelikle 1 metre kuralına riayet etmeye çalıştıklarını belirterek, "Hastalarımızı da uyarıyoruz. Hastalar arasında da 1 metre kuralını uyguluyoruz. Her sabah eczanemizi zaten temizliyorduk, şimdi ise günde üç, dört defa daha ekstradan dezenfektanlarla temizlemeye devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadar evet evde kalsınlar. Diğer insanlarla temas etmesinler çünkü bu hem temasla, hem de havadan bulaşıyor, tükürük yoluyla bulaşıyor. Temizliklerine dikkat etsinler ve gezmeye çıkmasınlar. Ama tabii ki yürüyüşe çıksınlar fakat toplu olarak bir yerde bulunmasınlar" diye konuştu.

ANTALYA Kemer'deki eczanelerde koronavirüs önlemleri

Kaynak: DHA

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ANTALYA Kemer'deki eczanelerde koronavirüs önlemleri

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