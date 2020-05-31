ANTALYA Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
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ANTALYA Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır

Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazırANTALYA'nın Kemer ilçesinde 1 Haziran tarihinde kapılarını açacak olan plaj, kafe ve restoran işletmeleri hazırlıklarını tamamladı.

31.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:37

Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 1 Haziran tarihinde kapılarını açacak olan plaj, kafe ve restoran işletmeleri hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'de kafe, restoran ve plajlar, denize girip güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlendi. 1 Haziran itibarıyla kapılarını açacak olan işletmelerde hummalı çalışmalar aralıksız devam ediyor. İşletmelerin tamamında kapıda ateşleri ölçülerek karşılanacak müşteriler, el dezenfektanı kullandırıldıktan sonra işletmelere girebilecek. Sahillerde, kafe ve restoranlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan alanlarda yerli ve yabancı turistler hizmet alabilecek.

'KULLAN AT ÜRÜNLERİ TERCİH ETTİK'

Kemer'in en güzel koylarından ünlü Ayışığı'ndaki bir kafenin müdürü Mustafa Özdemir, "1 Haziran itibariyle biz de işletmemizi açıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerimizi aldık. Bu önlemlerin bazıları şunlar. İlk başta kapı girişlerinde turnikeden misafirlerimiz geçerek önce ateşleri ölçülecek daha sonra el dezenfektanlarını kullanacaklar. Sonra tercihen hem kafe kısmına, hem de sahil kısmına geçebilecekler. Sahil kısmında önlemlerimiz 3'er metre aralıklar var yataklar ve şezlonglar arasında ve sahil kısmında gününü geçirecek misafirlerimiz için kullan at ürünleri tercih ettik. Onun dışında sahilde konaklayan misafirimiz konaklaması bittikten sonra 20 dakikalık bir dezenfekte süresi var. O süre bittikten sonra diğer misafirimizi alabiliyoruz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafede çalışmanın devam ettiğini anlatan Özdemir, "Plajda olduğu gibi yine kafe kısmında da misafirlerimiz önce turnike kısmından geçecek, ateşleri ölçülecek, dezenfektan kullanımını yaptıktan sonra kafe bölümüne geçebilecekler. Kafe bölümünde masa aralıklarımız belirlendi istenen düzeyde. Bunun dışında masalarımızda dezenfektanlar bulunacak. Misafirlerimiz içeceklerini içip yemeklerini yedikten sonra tekrar temizleme çalışması olacak. 20 dakika beklendikten sonra yeni misafirlerimiz alınacak. Bununla ilgili biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Misafirlerimizden ricamız, işletmemize gelirken maskelerini takmalarını, maskesini unutan misafirlerimize de biz de burada maske temininde bulunacağız. Herkesten özveri bekliyoruz" diye konuştu.

ANTALYA Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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