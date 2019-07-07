ANTALYA Kemer'de 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' uygulaması

Kemer'de 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' uygulaması

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Antalya Valiliği tarafından başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi kapsamında Jandarma Trafik Timleri motosiklet sürücülerini uyarırken, vatandaşlar da uygulamanın önemine dikkati çekti.

Antalya Valiliği'nin motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla sürücülerin kasksız trafiğe çıkmaması için hazırladığı 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' kampanyası kapsamında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri uygulamalarını sıklaştırdı. Kampanya kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin kasklarına kampanya kapsamında 'Doktor gelemeden kaskımı çıkartma' yazılı mini çıkartmaları yapıştıran jandarma ekipleri ayrıca uyulması gereken kuralları da tek tek tüm motosiklet sürücülerine anlattı.

Uygulama kapsamında jandarma timleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsü Bayram Şahin (63) uygulamayı olumlu bulduğunu belirterek, Birçok kişi kaskı olmaması nedeniyle hayatını kaybediyor. Ben de sürekli kaskımı takıyorum dedi.

Motosiklet sürücüsü Orkun Şentürk (24), Güzel bir uygulama. İnsanları biraz daha teşvik ediyor kask kullanma konusunda, sağlık konusunda yani. Çünkü çok hatalar oluyor. O yüzden güzel bir uygulama. Bu yüzden teşekkür ediyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA