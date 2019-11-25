Antalya kemer'de 40 farklı bisiklet rotası belirlenecek

25.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:53

Kemer'de 40 farklı bisiklet rotası belirlenecek

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'nın Kemer ilçesinde, deniz seviyesinden başlayıp Beydağları'nın zirvelerine kadar ulaşan 40 farklı bisiklet rotası belirlenecek. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, şu ana kadar 29 rotanın tespit edildiğini bildirerek, 12 aya yayılabilen ve sürdürülebilen bir turizm için uğraşıyoruz dedi.

Akdeniz'e paralel uzanan Beydağları ile çevrili, coğrafi ve iklimsel özellikleriyle yılın 300 günü güneşin parladığı Kemer ilçesinde, farklı zorluk seviyelerine göre yol bisikleti ve dağ bisikletleri için rotalar hazırlanması yönünde çalışma başlatıldı. 'Kemer Bisiklet Rotaları' adı altında bölgenin antik kentlerini, yaylaları ve bakir koyları gibi lokasyonları keşfetme imkanı sağlayacak 40 farklı rotanın içerisinde, Türkiye'nin ilk enduro dağ bisikleti rotası olan 27 kilometrelik Tahtalı Dağı rotası da yer alıyor. 500 kilometrelik alan içerisinde şu ana kadar 29 rota belirlenirken, kısa sürede sayının 40'a ulaşması planlanıyor.

Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, Kemer'de turizm denince akla ne geliyordu, deniz, kum ve güneş geliyordu. Bunun dışında bir de sağlık ve spor turizmi var. Bu nedenle bisiklet rotaları belirliyoruz. Şu ana kadar 29 rotayı belirledik. Arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Bu bir süre sonra 40 rotaya çıkacak dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLEN BİR TURİZM İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Hazırlanan rotalardan bazılarının sağlık için bisikletle gezen vatandaşlara yönelik, diğer kısmının ise dağ bisikleti turları için olduğunu aktaran Başkan Topaloğlu, Bütün rotalarımız aşağı yukarı belirli. Bunun yanında Likya Yürüyüş Yolu'nu da yürüyüşçülerimiz için açıyoruz. Sadece yaz sezonuna sıkışmış bir turizm değil, 12 aya yayılabilen ve sürdürülebilen bir turizm için uğraşıyoruz. Kemer'e baktığınız zaman Beydağları, denize paralel uzanıyor. Bunları ne yapmamız lazım, gündeme taşıyarak halkın kullanımına sunmamız lazım. Bu da yapılabilecek en kolay şeylerden biri diye konuştu.

'BİSİKLET DOSTU OTELLER AYARLAYACAĞIZ'

Geçen günlerde Çin'den gelen bir heyetin ilçeyi ender gördükleri yerlerden biri olarak tanımladığını aktaran Başkan Topaloğlu, şöyle dedi

'Doğa ve deniz içi içe girmiş' dediler ve hayran kaldılar Kemer'imize. Yani biz de bu güzellikleri halkın kullanımına sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mesela bu bisikletliler için bisiklet dostu oteller ayarlayacağız. Yani insanlar oralarda bisikletlerini koyabilecek ve ufak tamir ihtiyaçlarını giderebilecekler.

Kaynak: DHA