Antalya Kekova'da Yaz Devam Ediyor

Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova bölgesinde tekneyle tura çıkan turistler denize girip eğlendi.Türkiye'nin önemli bir bölümünde kış şartları etkisini gösterirken Demre'de turizm sezonu ve yaz henüz sona ermedi. Demre'ye gelen turist grupları ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdikten sonra Çayağzı Limanı'ndan Kekova'ya yat turuna çıkıyor. Turistler önce Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni geziyor. Buradaki güzellikleri fotoğraf ve videoyla kaydeden turistler yatların verdiği molada ise çiseleyen yağmura ve kapalı havaya aldırmadan Akdeniz'in mavi sularına kendilerini bırakıyor. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu bölgede denizin tadını çıkaran turistler denizden çıktıktan sonra da duş alıp, yatla Çayağzı Limanı'na dönerek turu tamamlıyor.

'DENİZ SUYU KIŞIN ILIK SÜT GİBİ'

Rus Liliya Novikova, Rusya'nın St. Petersburg şehrinden geldim. Orada hava buz gibi. İlk kez Türkiye'ye geldim. Deniz suyu kışın ılık süt gibi. Bu mevsimde denize girmek benim için bir hayaldi. Hava, deniz, tarih, doğa bir harika. Mutlaka yine geleceğim dedi.

'BURASI ÇOK GÜZEL'

Sibirya'dan gelen Roman Belovsov, Bizim memlekette kış çoktan geldi. Her yerde kar var. Burası çok güzel. Burada tarih, doğa, hava, su, deniz çok harika. Bu mevsimde denize girmek, söylesem kimse inanmaz. İlk kez Türkiye'ye geldim. Ama bu son olmayacak diye konuştu.

'BU MEVSİMDE DENİZE GİRMEK BİR RÜYA'

Rusya'dan gelen Lubov Adamova da şöyle dedi

St. Petersburg şehrinden geldim. Şu anda orada gündüz sıcaklık eksi 15 derece. Kekova çok güzel. Deniz, su, doğa, tarih bir harika. Yaz devam ediyor. Bu mevsimde denize girmek benim için bir rüya. Türkiye harika, insanlar candan. Yine geleceğim.