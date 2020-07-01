ANTALYA Keçi sütünden yapılan peynir, 4 ay kuyuda bekletilip yeniliyor Keçi sütünden yapılan peynir, 4 ay kuyuda bekletilip yeniliyorANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, yöreye özgü Söğle peyniri üretiliyor.

Keçi sütünden yapılan peynir, 4 ay kuyuda bekletilip yeniliyor

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, yöreye özgü Söğle peyniri üretiliyor. Keçi sütünden elde edilen peynirde tuzdan başka katkı maddesi bulunmuyor. Deri tulumlara konulup, 4 ay özel kuyuda bekletildikten sonra yemeye hazır hale gelen Söğle peynirinin kilosu 85-90 TL'ye satılıyor.

Söğle peyniri, Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Söğle Mahallesi'nde, batı Akdeniz'in en yüksek zirvesi olan 3 bin 86 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi'nin eteklerinde otlayan keçilerin sütünden üretiliyor. Keçilerden sağılan süt ham olarak 40 derecelik bir ateşte, mayalanarak ısıtılıyor. Ilık haldeki süt süzülüyor ardından yüksek ısıdaki tencerelerde kaynatılıyor. Koyu hale gelen süt, peynir olarak keselere konuluyor ve ardından da suyu süzülerek, 70- 80 kilogram peynir olana kadar toplanıyor. Önce rendeyle, sonra elle ufalanan peynir, sonrasında çok kaliteli bir tuzla tuzlanıyor. Tuzun birinci sınıf olması gerekiyor. Ufalanan ve neredeyse toz haline getirilen keçi peyniri, 70 ile 90 kilo arasında peynir alan keçi derilerine, 'Keskiç' adı verilen ahşap bir sopa ile tepiliyor. Burada tepilme çok önemli çünkü derinin içinde hava kalmaması gerekiyor. Deri dolunca en üstüne biraz daha tuz konuyor ve derinin ağzı dikiliyor.

KİLOSU 85- 90 TL

Peynir doldurulan deriler 10 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde, 2 bin- 2 bin 500 rakımdaki özel kuyulara atılıyor. Her kuyuya 40- 50 tane deri yerleştirilebiliyor. Peynir derileri bu özel kuyularda 4 ay bekletiliyor. 4 ay sonra çıkarılan derilerdeki peynir, özel tadı ve aromasıyla pazarlarda ve toptan olarak satılıyor. Geçen yıl kilosu 70 TL'den satılan Söğle peynirinin kilosunun bu sezon 85- 90 TL olması bekleniyor.

Elmalı'ya bağlı Söğle Mahallesi'nden peynir üretimi yapan Cemal Alkaya, peynirin yapım aşamalarını anlatarak, "Hiçbir katkı yok. Yüzde 100 doğal. Tuzdan başka katkı yok. En önemli özelliği keçi sütünden yapılması. Keçiler otla beslendiği için doğaldır. Rendeleme yapılmalı. Rendeleme iyi olmazsa tuzu iyi almaz. Deriye iyi oturmaz" dedi.

Kaynak: DHA