ANTALYA Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecek
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ANTALYA Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecek

Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecekAntalya'da bir arkadaşıyla gittiği parkta fotoğraf çektirmek isterken 35 metre yükseklikteki falezlerden düşüp yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'nın (31) cenazesi, ülkesine götürülmek üzere morgdan alındı.

ANTALYA Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecek
29.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:52

Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecek

Antalya'da bir arkadaşıyla gittiği parkta fotoğraf çektirmek isterken 35 metre yükseklikteki falezlerden düşüp yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'nın (31) cenazesi, ülkesine götürülmek üzere morgdan alındı.

Olay, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki parka Ukraynalı arkadaşı Larysa Kamalova (29) ile birlikte gelen Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina, burada bir süre vakit geçirdi, şarap içti. Ardından fotoğraf çektirmek için park içerisindeki çitleri aşan Suspitsina, falezler üzerine çıktı. Larysa Kamalova fotoğrafını çektiği sırada dengesini kaybeden Suspitsina, 35 metre yükseklikten denize düştü.

Suspitsina'nın düştüğünü gören Kamalova, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, deniz polisi ise denizde arama çalışmalarına başladı. Kamalova'nın, düştüğü yeri tarif etmesiyle, deniz polisi Suspitsina'yı buldu. Bota çıkarılan Suspitsina'nın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen kadının cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Larysa Kamalova ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORDU'

Larysa Kamalova polisteki ifadesinde, "Akşam parka geldik, şarap içtik. Sonra bir arkadaşımızla görüntülü konuşuyorduk. Olesia görüntülü konuşurken, benden kendisinin fotoğrafını çekmemi istedi. Fotoğraf çektirmek için falezlerin üzerinde yer ararken düştü" diye konuştu. Larysa Kamalova hakkında, falez bölgesine girdiği için Kabahatler Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Ayrıca 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan hakkında işlem yapılan Kamalova, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ÖNCEDEN POLİSMİŞ

Otopsi işlemi tamamlanan cenazeyi almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na gelen cenaze şirketi aracı, Suspitsina'nın cenazesini karayoluyla İstanbul'a götürdü. Suspitsina'nın cenazesi, İstansul'dan uçakla ülkesine götürülecek. Antalya'da bir danışmanlık şirketinde çalıştığı belirlenen Olesia Suspitsina'nın, Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde polislik yaptığı öğrenildi.

ANTALYA Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecek

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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