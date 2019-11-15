Antalya kazak kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

15.11.2019 19:39 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:42

Kazak kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Antalya'da, aşırı alkolün etkisiyle giysileriyle atladığı denizden çevredekiler tarafından çıkartılan Kazakistanlı Aidana N. (26), polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Tedaviyi kabul etmeyen kadın, dans ederek gözden kayboldu.

Alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken ve Antalya'da yerleşik yaşadığı öğrenilen Kazakistanlı Aidana N., saat 15.00 sıralarında geldiği Konyaaltı Sahili'nden kıyafetleriyle denize atladı. Kadın, çevredekiler tarafından denizden çıkartılıp, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi.

Ancak Aidana N. gelen ekiplere, hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Zaman zaman polise ve sağlık görevlilerine hakaret eden Aidana N., Dokunmayın bana diyerek, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Aidana N., kendini kadınlar tuvaletine kapattı. Sağlık görevlilerinin tuvalete girmesine sinirlenen kadın, önce hastaneye gitmek için ambulansa bindi. Ardından ambulanstan inip, Akdeniz Bulvarı üzerinde dans ederek, gözden kayboldu.

Kaynak: DHA