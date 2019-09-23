Antalya kazada ölen üniversitelilerin cenazeleri, morgdan alındı

23.09.2019 16:50

Kazada ölen üniversitelilerin cenazeleri, morgdan alındı

Antalya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek, ciple çarpıştığı kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Ulaş Koçak (22) ve Sertaç Ermiş'in (18) cenazeleri, toprağa verilmek üzere morgdan alındı.

Murapaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Sertaç Ermiş ve Ulaş Koçak, 07 D 2459 plakalı otomobille evlerine gitmek için yola çıktı. Bulvar üzerinde Ulaş Koçak yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, 06 BMH 221 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobile, arkadan gelen 07 DEB 46 plakalı otomobil çarptı. Kazada Koçak ve Ermiş, ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Sertaç Ermiş'e, ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Koçak'ı aracın kapısını keserek, sıkıştığı yerden çıkardı. Otomobilden çıkarılan Koçak ve ağır yaralı Ermiş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Araçlardan çıkarılan diğer yaralılar ise gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü. Ermiş ve Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLECEKLER

Sertaç Ermiş ve Ulaş Koçak'ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. İki arkadaşın cenazeleri, Antalya'da toprağa verilecek. Öte yandan kazada yaralanan 6 kişinin de tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da taziye mesajı yayımladı. Öğrencilerinin yaşamını yitirdiği kazayı üzüntüyle öğrendiğini belirten Ünal, Üzüntümüzün tarifi yok. Elim bir kazayla hayatlarının baharında iki öğrencimizi kaybettik. Öğrencilerimiz Ulaş Koçak ve Sertaç Ermiş'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun dedi.

Trafikte her zaman dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Rektör Ünal, şunları kaydetti

Bir anlık dikkatsizlik veya tedbirsizlik bizi hayattan, sevdiklerimizden koparabilir. Bu nedenle başta ailelerinin bize emaneti olan öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan hem kendi hayatları hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye sokmamak adına trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum.

Kaynak: DHA