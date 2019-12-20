Antalya kazada 4 canını kaybeden musa'nın 'içim dağıldı' feryadı

20.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:54

Kazada 4 canını kaybeden Musa'nın 'İçim dağıldı' feryadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde takla atan otomobilin köprü ayağına çarptığı kazada babası, annesi, eşi ve oğlunu kaybeden Musa Elmas (38), 3 cenazeyi birden toprağa verdik ama içim dağıldı. Annemi bekliyordum, bir tek umudum oydu. O da rahmetli oldu ertesi gün. Bir acı da annem için. Bütün acıların en büyüğü de oydu dedi.

Manavgat'ın Çakalderesi kavşağında geçen 15 Aralık Pazar günü saat 22.00 sıralarında 07 L 3145 plakalı otomobilin takla atarak beton köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden sürücü Telad Elmas (67), eşi Ayşe Elmas (62), gelini Aysel Elmas (34) ve torunu Telat Elmas (14) götürüldükleri hastanelerde yaşamını yitirdi. Cenazeler Hatıplar mezarlığında defnedildi. Kazada yaralanan Büşra Elmas (9) ise hastanedeki tedavisinin ardından 18 Aralık'ta taburcu edildi. Anneannesi ve teyzesinin yaşadığı eve götürülen küçük Büşra'ya kaza anlatılarak, annesi, ağabeyi, dedesi ve babaannesinin öldüğü bilgisi psikolog gözetiminde verildi. Haberi alan küçük Büşra büyük üzüntü yaşayıp, ağladı.

AYNI KAZADA AİLESİNİ KAYBETTİ

Ailenin tek oğlu olan Musa Elmas aynı kazada annesi, babası, eşi ve Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi olan oğlu Telat'ı kaybetmenin acısını yaşadı. Musa Elmas'ın evinin önünde kurulan taziye çadırı, başsağlığına gelen vatandaşlarla dolup taştı. Sürekli Kur'an okunan çadıra gelen vatandaşlar, birçok acıyı aynı anda yaşayan Musa Elmas'a başsağlığı diledi.

'BAK BIYIKLARIMI KESTİM'

Kazanın ardından yan yana toprağa verilen annesi, babası, eşi ve oğlunun mezarlarını ziyaret eden Musa Elmas, gözyaşları içerisinde onlar için dua etti. Musa Elmas, oğlunun çok güzel yemek duası okuduğunu, bir yere yemeğe gittiklerinde, yemeklerin ardından hep oğluna dua ettirdiklerini söyledi. Eşinin mezarı başında dua ederek, gözyaşı döken Musa Elmas, Bak bıyıklarımı kestim. Sen hep böyle isterdin dedi. Annesinin mezarının başında Garip anam, derbeder anam diyerek ağlayan Musa Elmas, babasına ise Dişlerini yaptıracaktık, iyileşmemişti diyerek hem ağladı, hem dua etti.

'ÜZERİME ÇAY DÖKÜLDÜ'

Manavgat'ta bir kargo şirketinde çalışan Musa Elmas, olaya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, kazanın olduğu gün ikindi vakti ailecek eniştesine yemeğe gittiklerini anlattı. Musa Elmas, Eniştemde yemek yedik, çay içtik. Yengem dişlerini yaptırmıştı, onu ziyarete gittik. Orada üzerime çay döküldü. Dışarı çıktım. Babam da arabayı satmamı istiyordu. Bir arkadaşımı aradım, geldi. Birlikte arabanın satış ilanını internete yükledik. Oradan beni eve bırakmasını istedim. Ben eve geldim dedi.

'AİLEM DAĞILMIŞ'

Bir süre geçtikten sonra amcasının oğlunun kendisini arayarak, kazayı haber verdiğini aktaran Musa Elmas, şöyle konuştu

Amcaoğlum kolay kolay aramazdı, bir baktım o arıyor; 'Amcaoğlu, amcamgil kaza yapmış' dedi. Geldi, aldılar beni, gittik ki her yer darmadağın. Bir kişiyi bulamadım. Ailem dağılmış. Kızım bir hastanede, babam bir hastanede, eşim bir hastanede, oğlum bir hastanede, annem bir hastanede. Hangisine koşacağımı bilemedim. İlk kızımı gördüm, Allah'a şükür iyiydi. Oradan devlet hastanesine babama koştum. Bekledik, baktık. Uğraştılar. Biraz zaman geçtikten sonra babamın rahmetli olduğunu söylediler. O acıyla çırpındım, ağladım, sızladım. Oradan oğluma gitmek istedim. Oğlum da yoğun bakımda yatıyordu. Bir gördüm, görmedim. Gözlerim karardı. Annemi Antalya'ya hastaneye götürmüşler. O sırada haber aldığıma göre eşimi de Antalya'ya götürmüşler. Ben ortada çırpınırken, eşimin de vefat ettiği haberi geldi. Tuttular beni, salmadılar bir yere, göndermediler.

'ANNEMİ BEKLİYORDUM BİR TEK UMUDUM OYDU'

Babası, eşi ve oğlunun öldüğünü öğrendikten sonra üçünün birden cenazesini kaldırmanın kendisine büyük acı verdiğini söyleyen Musa Elmas, 3 cenazeyi birden toprağa verdik ama içim bitti, içim dağıldı, içim yanıyor. Annemi bekliyordum bir tek umudum oydu. O da rahmetli oldu ertesi gün. Bir acı da annem için. Bütün acıların en büyüğü de oydu dedi.

'BUNDAN SONRA KIZIM İÇİN YAŞAYACAĞIM'

Kazanın ardından herkesin kendisini arayarak destek verdiğini vurgulayan Musa Elmas, tüm Manavgat halkına teşekkür etti. Kızı Büşra'yı hastaneden çıkarak anneannesi ve teyzesinin yanına götürdüklerini, kızına, kazayı ve ölümleri anlatırken çok zorlandığını aktaran Musa Elmas, şunları söyledi

Allah'a şükür kızımı hastaneden çıkardım. En son ailesini kaybettiğimizi söylerken en büyük acıyı bir daha yaşadım. Kızım ağladı ben ağladım. Çok kötü bir duygu çok. Allah düşmanımın başına vermesin. Böyle bir acı olamaz. Bundan sonra kızım için yaşayacağım. Kızım için çalışacağım. Her şey kızım. Kızım tek varlığım, tek mirasları. Ona sahip çıkacağım. Onlar bana onu miras bıraktı.

Diğer yandan, Musa Elmas'ın eşi Aysel Elmas'ın babasının evinde taziye çadırı kuruldu. Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan Büşra Elmas'ın öğretmeni de aileye taziyede bulundu. Öğretmeni Büşra'nın teyzesi ve yakınlarıyla görüşerek, kendisini hazır hissettiğinde okula gelmesi gerektiğini anlattı.

'BU ACININ TARİFİ ANLATILMAZ'

DHA muhabirine ailesiyle birlikte açıklama yapan Aysel Elmas'ın ağabeyi İbrahim Çubuk, Günler geçiyor ama acımız kat kat artıyor. Azalmıyor. Altı kişiydik biz, bacım Aysel'i kaybettik. Bu tabloda bir kişi eksildi. Çok üzgünüz. Ben kendimi çok güçlü hissediyordum. Herkese 'güçlü olun' derdim. Arkadaşlarımın, dostlarımın bir cenazesi olduğunda ben onlara hep destek olurdum. Ama kendi başıma geldi, o kadar güçsüz hissettim ki kendimi. Bu acının tarifi anlatılmaz dedi.

'O AN HİÇ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR'

Büşra'ya yakınlarının öldüğü haberini vermenin kendilerini çok zorladığını belirten İbrahim Çubuk, Dün, diğer yeğenimi hastaneden çıkarttık. Hastaneden çıkarınca annesinin, abisinin, babaannesi ve dedesinin öldüğünü söyleme görevi bana düştü. O an hiç gözümün önünden gitmiyor. Belki ilk günden daha acı geldi bana. O yavruma annesinin, abisinin, babaannesinin ve dedesinin öldüğünü tek tek arka arkaya söyledim ve çığlık attı. Bu anlatılamaz diye konuştu.

Kaynak: DHA