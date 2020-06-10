ANTALYA Kaza yapan babasının başından ayrılmadı Antalya'da Gizem Ö.'nün kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ercan Altay yaralandı.

Antalya'da Gizem Ö.'nün kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ercan Altay yaralandı.

*- Kazanın ardından yerde yatan babasını gören Can Altay, başından bir an olsun ayrılmadı.

*- Sürücü Gizem Ö. ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Güllük Caddesi üzerinde dönüş yapmak isteyen Ercan Altay'ın kullandığı 07 HB 739 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen Gizem Ö. yönetimindeki 07 AJS 125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Altay yere savruldu. Kazanın ardından araçtan inen Gizem Ö. gözyaşlarına boğuldu.

Kaza haberini alan yaralı sürücü Altay'ın yakınları olay yerine geldi. Altay'ın oğlu Can, yerde yatan babasıyla konuşup bir an olsun yanından ayrılmamdı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi, Altay'a müdahalede bulundu.

Bu sırada Altay'ın yakınları sürücü Gizem Ö.'ye tepki gösterdi. Tepki üzerine sürücü ve yanındaki kişi polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Çevredekiler ise kaza yerini ve yaralıyı cep telefonuyla görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Vücudunda kırıklar oldruğu belirtilen Altay, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA