Antalya- Kayıp Köpeği Bulana 5 Bin Lira Ödül Verecekler

Kayıp köpeği bulana 5 bin lira ödül verecekler



*- ANTALYA'da yerleşik yaşayan ABD'li Mart Stanz ve Türk asıllı eşi Sibel Stanz, Ramazan Bayramı arifesinde Kemer İlçesi'nde kaybolan 'Arap' adlı köpeklerini bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 2 haftadır köpeklerini bulmaya çalışan çift, Arap'ı ölü ya da diri bulana 5 bin lira ödül vereceklerini söyledi.



Antalya'da yerleşik yaşayan ABD'li 55 yaşındaki Mark Stanz ile Türk asıllı eşi 40 yaşındaki Sibel Stanz, komşularının 5 yıldır bakımını üstlendikleri 'Arap' adlı köpeğinden rahatsız olması ve şikayette bulunması nedeniyle Kemer'e taşınmaya karar verdi. Tekirova Mahallesi'nde ev bakan çift köpeği burada bir tanıdıklarına ait restorana geçici olarak bıraktı. Çiftin yaklaşık 2 aydır sürekli gidip ziyaret ettikleri ve mama götürdükleri köpek, Ramazan Bayramı'nın arifesi olan 24 Haziran günü kayboldu. Yaptıkları aramaya rağmen hayvanı bulamayan Stanz çifti, o günden bu yana tüm vakitlerini kayıp köpeği aramak ve etrafa ilanlar asarak bulunması için harcadı.



"ÇEŞME'DE SOKAKTA BULMUŞTUK"



Arap'ı artık bir aile ferdi olarak gördükleri için ölü ya da diri bulana 5 bin lira ödül vereceklerini söyleyen Sibel Stanz, "Arap yaklaşık 10 gündür kayıp. 5 senedir bizimleydi. Yavruyken İzmir Çeşme'de sokakta bulmuştuk. Kurt ve kangal kırması bir yavruydu. Çok korumasız, acınacak bir halde bulmuştuk ve o günden sonra köpeğimiz olmuştu. Biz nereye o oraya bizimle beraber gitmişti. Ailenin bir ferdi çocuğumuz gibi olmuştu. Antalya'ya geldiğimizde apartmanda bakamadığımızdan dolayı geçici süreliğine restorana verdik. Fakat arife gecesi kayboldu. O akşam da kendisini ziyaret etmiştik. Saat 23.00'de ziyaret etmiştik, sabah 06.00'da kaybolduğunun haberini aldık. Ne olduysa gece oldu" dedi.



"ÖLÜSÜNE, DİRİSİNE ÖDÜL VERECEĞİZ"



O günden beri yıkılmış durumda olduklarını aktaran Sibel Stanz, "10 gündür uykusuzuz, ortalıkta hayal gibi köpeğimizi arıyoruz. Her yere ilanlar verdik. Barınaklara baktık. 'Ölüsüne, dirisine ödül vereceğiz' diye haber yaydık fakat buna rağmen hiç bir şey çıkmadı. Çok ilginç köpeğimizin ölüsünü bile hiçbir yerde bulamıyoruz. Çok büyük bir acı. Yani gerçekten etraftan duyardım. Başkalarının başına gelince çok kötü bir şey diye. Yani Allah düşmanımın başına vermesin. Sonuçta o da bizim aile üyemizdi. Bulana 5 bin lira ödül vereceğiz, dediğimiz gibi ölüsünü ya da dirisini. Hiç olmazsa insan bir yerden sonra kabullenir, aramayı bırakır" diye konuştu.



"ESRARENGİZ BİR OLAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"



Mark Stanz da "Gerçekten çok ilginç ve esrarengiz bir olayla karşı karşıyayız. İşin en kötü yanı bilinmezliği, işin esrarengizliği. İnsan bilse bir derece rahatlar, bir süre sonra kabul eder olayın ne olduğunu. Fakat en tuhaf yanı bilinmezlik" dedi.