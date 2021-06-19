ANTALYA KAYALIKLARDAN DENİZE TEHLİKELİ ATLAYIŞ

Antalya'da sabahın ilk saatlerinde güneşli havanın etkisiyle birlikte vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da sabahın ilk saatlerinde güneşli havanın etkisiyle birlikte vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

*- Küçük yaştaki çocuklar falezlerin kıyısında bulunan kayalıklara çıkarak denize atladı.

Kademeli normalleşmede kısıtlamasız cumartesi günü hava sıcaklığının 25 deniz suyu sıcaklığının ise 24,5 derece ölçüldüğü Antalya'da, sabahın erken saatlerinde vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne geldi. Denize girip güneşlenen vatandaşlar keyifli dakikalar geçirdi. Denizin durgunluğu karşısında bazı kişiler kano yaptı. Küçük yaştaki çocuklar ise falezlerin kıyısındaki kayalıklara çıkıp denize atladı. Çocukların atlayışını tehlikeli bulan çevredeki vatandaşlar, atlanan denizin içerisinde kaya parçaları uzantısı olabileceğini ve bunlara kafalarının çarpabileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı