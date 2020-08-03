ANTALYA Kasapların yoğun mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Kasapların yoğun mesaisi

Kasapların yoğun mesaisiTÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Kurban Bayramı'nda 'randevulu kurban kesimi' uyguladıklarını aktardı.

03.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:48

Kasapların yoğun mesaisi

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Kurban Bayramı'nda 'randevulu kurban kesimi' uyguladıklarını aktardı. Saat 05.30 itibarıyla mesaiye başladıklarını, 02.00'ye kadar çalıştıklarını belirten Yardımcı, bu sene kasapların yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Osman Yardımcı, önceki yıllara göre yoğun çalıştıklarını anlattı. Koronavirüs nedeniyle yoğunluk oluşmaması için randevulu kurban kesimi uygulamasına geçtiklerini belirten Yardımcı, eti hazırlanan müşteriyi arayarak, gelecekleri saati söylediklerini aktardı. Bu sayede mezbahanelerde ve kasaplarda müşteri yoğunluğu oluşmadığını hatırlatan Osman Yardımcı, kasapların bu dönemde daha çok çalıştığını söyledi.

02.00'YE KADAR MESAİ

Pandemi nedeniyle Kurban Bayramında çok dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Osman Yardımcı, verilen hizmetlerde tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Hijyen kurallarına da dikkat ettiklerini belirten Yardımcı, saat 05.30 itibarıyla mesaiye başladıklarını, iş yoğunluğuna göre saat 02.00'ye kadar çalıştıklarını aktardı. Osman Yardımcı, 'Bu sene geçen seneye göre daha yoğun çalışıyoruz. Ama işin fazlalığından değil. Randevu usulüyle müşteri geliyor. Biz herkesin etlerini hazırlayıp veriyoruz. Kurallara uyduğumuz için 1 saat yerine 2 saat çalışıyoruz. İşin çokluğu ya da azlığı önemli değil. Ama sistem yorucu. Kurallara uymak için verilen talimatlara uyuyoruz" dedi.

ET MÜŞTERİNİN İSTEĞİNE GÖRE TESLİM EDİLİYOR

Müşterinin talebine göre kurbanlıkları kıyma, pirzola, kuşbaşı gibi ayırdıklarını anlatan Yardımcı, 'Müşteriye istediği şekilde etleri teslim ediyoruz. Eve gittiği zaman ellerini sıcak sudan soğuk suya koymasına gerek kalmıyor. Hepsini özenle hazırlıyoruz" diye konuştu.

ETE ZAM YAPILMADI

Osman Yardımcı, 1 kilo kıymayı çektirme fiyatının 2 yıldır 3 lira olduğunu belirtti. Et fiyatlarına bu dönemde zam yapılmadığını vurgulayan Yardımcı, 'Bu sene kurbanın kilosu 60-70 liraya geldi. Et düşmedi ama fiyatlar yerinde saydı. Her sene kurbanda zam gelirdi ama bu sene yapılmadı. Et fiyatları düşerse üretici de batar. Şu an kıymanın kilosu 50-60 TL. Bonfile bir danada 4 kilo çıkıyor. Kıymayla aynı bazda değil. 1 kilo pirzolada yüzde 30 fire vardır. Bu fireyi kasap çektiği zaman o pirzola tabi ki 90-100 liraya satılır. Normal kıyma 55 TL, yağsız kıyma 60 TL, kuşbaşı 60 TL, düz biftek 65 TL, antrikot 70 TL'den satılıyor" dedi.

'RANDEVULU SİSTEM DAHA İYİ OLDU'

Kasap dükkanına et almaya gelen İbrahim Alkan (35), 'Geçen sene dükkanın içi çok yoğundu. Bu yıl randevulu çalışıldığı için daha iyi. Etimi bırakmıştım. Telefonla arayıp etimin hazır olduğunu söylediler. Şimdi de etimi almaya geldim. Bu randevulu sistem daha iyi oldu. Eti alıp gideceğim. Sadece dolaba yerleştirme işi kaldıö diye konuştu.

'BEKLEME OLMUYOR'

Bir başka müşteri Bülent Kaplan, 'Sistem çok güzel. Dünden etimizi parçalanması için bıraktık. Eti almamız için sabah telefonla aradılar. Etimizi parçalanmış bir şekilde alıyoruz. Böyle daha güzel, bekleme oluyorö dedi.

ANTALYA Kasapların yoğun mesaisi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Medya
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş Dünya
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Dünya
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var Politika
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Politika
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt Magazin
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Beyonce Sezen Aksu Pelin Akil
Spor Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla İzmir Bakan Antalya Instagram
Şu an buradasınız: ANTALYA Kasapların yoğun mesaisi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 13:49:27. #1.14#
title