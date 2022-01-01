Antalya Kaş'ta yerleşik yabancılar kostümlerle denize girdi - Haberler
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Antalya Kaş'ta yerleşik yabancılar kostümlerle denize girdi

Antalya Kaş'ta yerleşik yabancılar kostümlerle denize girdi
AA / Talip Demirci - Haberler | Kültür Sanat

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşik yabancılar, yeni yılın ilk gününde kostümlerle denize girdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşik yabancılar, yeni yılın ilk gününde kostümlerle denize girdi.

Kalkan Mahallesi'nde yaşayan 60 İngiliz, yeni yılı kutlamak için Muar mevkisinde toplandı.

Yerleşik yabancılar, giydikleri çeşitli kostümlerle Kalkan Plajı'nda denize girdi.

Sahildeki vatandaşlar da cep telefonlarıyla kostümle denize giren yabancıları görüntüledi.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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