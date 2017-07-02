Antalya - Kaş'ta Orman Yangını

ANTALYA'nın Kaş İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kasaba Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde, Kaş merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Akörü Mahallesi'ne bağlı Kuzularyanı mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.30'da yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri ve 30 orman işçisi ile vatandaşlar müdahale ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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(CEP TELEFONU KAMERASI)



-Yangından görüntüler



İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR



Haber: Ahmet ACAR / KAŞ(Antalya),