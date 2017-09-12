Antalya Kaş'ta Makilik Yangını

Kaş'ta makilik yangını



ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.



Kaş merkezindeki tarihi amfi tiyatronun kuzeyindeki makilik ve zeytinlik alanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak Kaş Belediyesi zabıta ekipleri, kazma ve kürekle müdahale etti. Ardından Kaş Belediyesi'ne ait bir su tankeri, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı iki arazöz ve yangın ekipleriyle müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Alevlere müdahale eden bir orman işçisi hortumla su püskürttüğü sırada dengesini kaybederek düştü. Yangında 7- 8 dekarlık makilik ve zeytinlik alan zarar gördü. Aynı noktanın biraz aşağısında dün de küçük çaplı bir yangın çıktığı ve büyümeden söndürüldüğü belirtildi.