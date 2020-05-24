ANTALYA Kaş orman yangını
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ANTALYA Kaş orman yangını

Kaş orman yangınıANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

24.05.2020 04:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 04:35

Kaş orman yangını

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kaş ilçesinin Yarımada mevkisinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yerleşim alanlarına da yakın olan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA Kaş orman yangını

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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