Antalya-Kaş kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor
AA, Talip Demirci - Güncel
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Antalya-Kaş kara yolunda ulaşım, heyelan dolayısıyla tek şeritten gerçekleştiriliyor.
ANTALYA (AA) - Antalya-Kaş kara yolunda ulaşım, heyelan dolayısıyla tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Ağullu Mahallesi Ambarlar mezarlığı mevkisinde yağış nedeniyle yamaçtan kopan yaklaşık 40 tonluk kaya parçası Antalya-Kaş karayoluna sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Kaş Belediyesi ekipleri, kaya parçasını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin çalışması sürüyor.