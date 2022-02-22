Antalya-Kaş kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor - Haberler
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Antalya-Kaş kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

AA, Talip Demirci - Güncel
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Antalya-Kaş kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Antalya-Kaş kara yolunda ulaşım, heyelan dolayısıyla tek şeritten gerçekleştiriliyor.

ANTALYA (AA) - Antalya-Kaş kara yolunda ulaşım, heyelan dolayısıyla tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ağullu Mahallesi Ambarlar mezarlığı mevkisinde yağış nedeniyle yamaçtan kopan yaklaşık 40 tonluk kaya parçası Antalya-Kaş karayoluna sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kaş Belediyesi ekipleri, kaya parçasını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin çalışması sürüyor.

Antalya-Kaş kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Antalya-Kaş kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Antalya-Kaş kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Antalya-Kaş kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

AA / Talip Demirci - Güncel

Antalya, Güncel, Haberler

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