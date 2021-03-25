Karlı dağ manzarasında deniz keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karlı dağ manzarasında deniz keyfi

Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

ANTALYA'da güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne geldi.

ANTALYA'da güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde denize girenler keyifli anlar yaşadı.

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava ve kar etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da da hava sıcaklığı önceki haftaya göre düşmesine rağmen gün içerisinde 13 dereceye kadar ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilenler de soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelen vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazıları sahilde otururken, bazıları da zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde sıcaklığı 18 derece olan denize girdi.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağmurun yarın devam etmesi, hava sıcaklığının da yarın 16 dereceye ulaşması bekleniyor.


Karlı dağ manzarasında deniz keyfi
Karlı dağ manzarasında deniz keyfi
Karlı dağ manzarasında deniz keyfi
Karlı dağ manzarasında deniz keyfi
Karlı dağ manzarasında deniz keyfi
Karlı dağ manzarasında deniz keyfi
Karlı dağ manzarasında deniz keyfi
Karlı dağ manzarasında deniz keyfi
Karlı dağ manzarasında deniz keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karlı dağ manzarasında deniz keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 14:46:14. #1.15#
title