: Antalya kardeş kıskançlığı şampiyonluklar getirdi

12.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:34

Kardeş kıskançlığı şampiyonluklar getirdi

İSTANBUL'da oturan Büyük ailesinin kızı Ecrin Efsa (13), ilkokulda seçmeli derste tercih ettiği satrançla iki kardeşine örnek oldu. Birbirlerinin başarısını kıskanarak satranca daha yoğunlaşan Ecrin ve kardeşleri Elvin Esma (11) ile Eymen Eren (9), milli takım formasıyla uluslararası çok sayıda şampiyonada Türkiye'ye madalyalar kazandırdı.

Sabiha ile Faruk Büyük çiftinin büyük kızı Ecrin Efsa, ilkokulda seçmeli derste satrancı tercih etti. O dönem ana okulunda eğitim alan Elvin Esma da ablasını kıskanarak santranca ilgi duydu. Birlikte satranç oynamaya başlayan kardeşlerden Elvin, 4 ay sonra katıldığı İstanbul il birinciliği turnuvasında altın madalya kazandı. Daha sonra katıldığı Türkiye şampiyonasında 7 yaş kategorisinde birincilik elde eden Elvin, aynı yıl Avrupa Okullar Şampiyonası'nda dördüncü, Dünya Okullar Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Kardeşinin başarısını kıskanan Ecrin Efsa daha hırsla çalışıp, şampiyonalara katıldı. Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na mücadele eden Ecrin, 1 yıllık eğitimin ardından 2016'da 5'incilik kazandı. Geçen yıl Türkiye şampiyonluğu kazanan Ecrin, milli takıma seçilerek 12 yaş kategorisinde Avrupa Yaş Grupları'nda üçüncülük madalyası aldı. Ecrin ile Elvin kardeşler ikili olarak 12 yaş kız takımında Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda ikincilik kazandı.

EN KÜÇÜK KARDEŞ DE ÖĞRENDİ

En küçük kardeş Eymen de ablalarından satranç oynamayı öğrendi. Ecrin'in satranç eğitimi verdiği Eymen, 7 yaşında Türkiye ikinciliği, ardından Avrupa Okullar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Eymen, Dünya Okullar Şampiyonası'nda da üçüncülük elde etti. Birbirlerinin başarısını kıskanıp, daha fazla hırslanan kardeşler, satranç milli takımında ulusal ve uluslararası başarılara adını yazdırdı. Son olarak Antalya'da yapılan Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Satranç Şampiyonaları'nda 13 yaş kategorisinde Ecrin, 11 yaş kategorisinde de Elvin birinci oldu. Şampiyonada derece elde edemeyen Eymen, milli takım formasıyla uluslararası şampiyonalara katılmaya hak kazandı.

Sabiha Büyük, eşinin, satranç yerine farklı kurslarda gelişim göstermelerini istemesine rağmen kendisinin Ecrin, Elvin ve Eymen'in başarısına inandığını anlattı. Satranç oynamasını kıskanan kardeşlerinin bu sporu öğrenip başarılar kazandığını anlatan Ecrin ise dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi. Elvin de milli takımla önemli şampiyonluklar kazanıp, ilerleyen yıllarda büyük yaş gruplarında altın madalya kazanmayı hedeflediğini ifade etti. Ablalarının başarısını kıskanıp satranç öğrendiğini anlatan Eymen ise uluslararası şampiyonluklar kazanmak istediğini belirtti.

Kaynak: DHA

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