ANTALYA KARAYOLUNDA YOĞUNLUK

KISITLAMALARIN kaldırılmasının ardından Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sandıklı geçişinde yaklaşık bir haftadır zaman zaman yoğunlaşan trafik bugün üst düzeye çıktı.

KISITLAMALARIN kaldırılmasının ardından Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sandıklı geçişinde yaklaşık bir haftadır zaman zaman yoğunlaşan trafik bugün üst düzeye çıktı.

Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kütahya ve Konya gibi illerde yaşayan vatandaşlar tatil için Antalya ve Aydın illerine yönelince Afyonkarahisar- Antalya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Sabah ve akşam saatlerinde artan yoğunluk nedeniyle maddi hasarlar da meydana gelirken zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

'VIZIR VIZIR ARAÇLAR'

Salih Ünal(65), "Her taraf araba dolu. Vızır vızır araçlar. Sabah sanayiye iş yerine gelirken yoldan geçemedim. Şehre geri döndüm. Şehir içi yoldan geldim. Çoğu tatile gidiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı