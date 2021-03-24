Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli
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Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

24.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:24

Antalya karayolunda, yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

KONYA- Antalya karayolunda, yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. 1825 rakımlı Alacabel mevkisindeki Antalya karayolunda ise kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. İlçe merkezi çıkışında önlem alan polis, TIR ve kamyon ile zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise yolun açık tutulması için tuzlama ve temizleme çalışması yaptı.

Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli
Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli
Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli
Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli
Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli
Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli
Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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