06.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:20

Antalya karayolunda kar yağışı etkili oldu

KONYA'da yoğun kar yağışı kenti Antalya'ya bağlayan karayolunda hayatı olumsuz etkiledi. Trafik polisleri, Seydişehir ilçesinden itibaren zincirsiz ve çekici tür araçların geçişişine izin verildi. İlçede öğleden sonra da eğitime ara verildi.

Seydişehir ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Antalya karayolunu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik polisleri, ilçenin marangozlar kavşağından itibaren zincirsiz ve çekici tür araçların geçişine izin vermedi. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı bir metreyi bulurken, karayolu ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız temizleme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu